Путин предлагает прекращать гражданство России тем, кто это "заслужил"

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В новом законопроекте "О гражданстве Российской Федерации" который президент Владимир Путин внес в Государственную думу, есть совершенно новый и четкий раздел, который касается процедуры прекращения гражданства Российской Федерации. Некоторые эксперты уже написала про лишение гражданства, но речь идет именно о его прекращении. Но это уже гигантский шаг по сравнению с просто "отменой решения о приеме в гражданство", как эта процедура называлась ранее.

Отменить решение можно было лишь при наличии каких-то правонарушений во время его получения. Например, предоставление недостоверных данных, обман при заполнении сведений о себе или своих родственниках и так далее. А вот прекращение гражданства предоставляет гораздо больше оснований для данной процедуры (тем более, что и "отмена решения" также сохраняется).

Например, гражданство РФ могут прекратить в отношении лиц, которые осуждены за террористическую деятельность, преступления против государства, преступления в сфере торговли наркотиками. Все решения по этим случаям будут приниматься после решений судебных инстанций и вынесения обвинительных приговоров таким преступникам, а согласовывать их будут с главой государства. Точно так же, как и решения по прекращению гражданства останутся прерогативой президента по детям, находящимся под опекой иностранных граждан или усыновленных ими. Что касается граждан России, проживающих за рубежом, то решение о прекращении их российского гражданства, станет принимать МИД России.

Отказаться от российского гражданства можно будет и по своей собственной инициативе. Но по новому законопроекту, это решение окончательно будет утверждать уже не президент, а МВД.

В общем и целом, можно сказать, что над многими из тех, кто привык в России зарабатывать и на Россию же гадить, нависла некая угроза. Пока потенциальная. А дальше все будет зависеть от конкретного правоприменения.