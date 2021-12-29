Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации". Он опубликован в думской Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект регламентирует процедуру получения российских паспортов гражданами, проживающими на территории страны. В частности, определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства России.

"Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества", - говорится в пояснительной записке.

Как ранее писал сайт kp.ru, 21 декабря 2021 года Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении проект закона, подразумевающий в том числе продление до 1 января 2023 года крайнего срока, до которого государственные служащие обязаны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей.

Автором инициативы выступил Владимир Путин, который в ноябре прошлого года внес в Госдуму соответствующий законопроект. В пояснительной записке было отмечено, что данная инициатива касается должностей, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне.