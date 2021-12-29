Хотел возмутиться закрытием «Мемориала». И не вышло

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Про "Мемориал" (признан Минюстом "иноагентом") я не знаю практически ничего. Что, кстати, странно. Поэтому, прежде чем влить в возмущенный хор свой не очень бархатный баритон, зашел на их сайт и попытался понять, а чем, собственно, "Мемориал" занимается, и почему его ликвидация - это так плохо.

База данных репрессированных (там есть и моя семья). Это более чем важно, и даже бессмысленно обсуждать. Но. Эта база не пополняется уже много лет. Просто потому, что ее нечем пополнять - все данные по репрессированным и реабилитированным раскрыты, причем, раскрыты самим государством. Все эти скорбные списки существуют и в массе государственных баз.

А вот раздел "Правозащитная деятельность" вызвал у меня, мягко говоря, вопросы. Политическими заключенными, неправомерно осужденными Россией, "Мемориал" называет, например, организаторов и членов "Хизб ут-Тахрир" - террористической организации, цель которой - создание всемирного халифата, в том числе и в немусульманских странах.

Политическими заключенными, по мнению "Мемориала", являются боевики и спонсоры "Правого сектора", арестованные и осужденные в России.

Кстати, возвращение Крыма "Мемориал" называет оккупацией. Вот именно этим словом.

Призывы к выходу из состава России других регионов "Мемориал" не считает преступлением, а всех, кто выступал с такими призывами и создавал такие организации - тоже относит к политзаключенным.

Как и всех участников группировки "Сеть", если вы про нее еще не забыли.

Я с большим уважением отношусь к настоящим правозащитникам. И с большим подозрением - к нашей судебной и правоохранительной системам. Но если какая-то организация считает политзаключенными всех, кто угрожает безопасности моей страны и моих сограждан - у меня к этой организации возникают, мягко говоря, серьезные вопросы. Главный из которых - а она, вообще, для чего? Какая связь между сталинскими репрессиями обеспечением безопасности - сейчас?

Эту связь пытаются создать - "тоталитарная машина все еще работает", вот это вот всё. Но это поганая логика. Мы ее проходили в 90-е - когда на теракты отвечали постфактум, а не устраняли угрозу превентивно.

А логика "Мемориала" такая: если члены "Хизб ут-Тахрир" не успели совершить никакие теракты и не создали таки халифаты в Крыму, Татарстане, на Кавказе и в других регионах, а создали только ячейки, обсуждали все это и вели подготовку - то за что же их судить? Я сейчас ни капли не домысливаю - вы сами все это можете прочесть на сайте "Мемориала".

Я сначала тоже хотел возмутиться решением суда - память о жертвах репрессий это более чем важно, в том числе и потому, чтобы больше - никогда. Но возмутиться закрытием организации, которая системно занимается оправданием террористов я, простите, не могу.