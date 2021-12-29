Мосгорсуд принял решение ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*

Суд Москвы принял решение ликвидировать «Мемориал»* Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский городской суд ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал»* по иску столичной прокуратуры.

- Требование прокурора удовлетворить, «Мемориал»* - ликвидировать, — цитирует судью РИА Новости.

Член Совета правозащитного центра Ян Рачинский в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что сначала организация обжалует решение в российских судах и при необходимости обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее в ходе прений прокурор сообщил о непрозрачной финансовой деятельности центра. По его словам «Мемориал»* предоставляет неполные сведения о доходах и расходах.

Напомним, во вторник, 28 декабря, Верховный суд принял решение удовлетворить иск о ликвидации правозащитного центра. Адвокат организации Мария Эйсмонт сообщила, что «Мемориал»* будет обжаловать приговор. Ранее соответствующее решение было одобрено Министерством юстиции и Роскомнадзором.

*Организация, признанная в России иностранным агентом