В Москве автобус въехал в толпу: пострадали более десяти человек

25 Дек. 15:03 2017-12-25T15:59:57+03:00

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В Москве пассажирский автобус въехал в толпу прохожих. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, еще от десяти до пятнадцати пострадали.

Инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, у метро Славянский бульвар. Сообщается, что автобус выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход, передает ТАСС.

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Источник в экстренных службах столицы сообщил, что на место аварии уже выехали кареты скорой помощи, а также подъемный кран, который займется извлечением транспортного средства. На кадрах, заснятых очевидцами, видно, что рейсовый автобус находится на лестнице подземного пешеходного перехода.

Подробности и обстоятельства происшествия на данный момент уточняются.

Стало известно, что количество погибших в результате аварии увеличилось до пяти.