2017-12-25T15:33:25+03:00
Происшествия

Видео ДТП с автобусом на западе Москвы появилось в сети

Пассажирский транспорт въехал в переходных переход в районе станции метро «Славянский бульвар» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Видео ДТП с автобусом на западе Москвы появилось в сетиВидео ДТП с автобусом на западе Москвы появилось в сети
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ДТП с автобусом, случившееся ранее в понедельник, 25 декабря, на западе Москвы, попало на камеры видеонаблюдения. Запись уже появилась в сети.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как пассажирский транспорт на большой скоростии въезжает в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». Он буквально сносит все на своем пути. При этом видно, что под колеса автобуса попали несколько человек.

Автобус въехал в пешеходный переход на западе Москвы.Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход на западе Москвы. Четыре человека погибли, 15 пострадали

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что пассажирский транспорт въехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар». В результате инцидента пять человек погибли, и еще пятнадцать получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время рассматриваются две версии случившегося: автобус могла «подрезать» другая машина, или у него отказали тормоза.

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