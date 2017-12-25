Видео ДТП с автобусом на западе Москвы появилось в сети

25 Дек. 15:27 2017-12-25T15:33:25+03:00

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ДТП с автобусом, случившееся ранее в понедельник, 25 декабря, на западе Москвы, попало на камеры видеонаблюдения. Запись уже появилась в сети.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как пассажирский транспорт на большой скоростии въезжает в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». Он буквально сносит все на своем пути. При этом видно, что под колеса автобуса попали несколько человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633401" frameborder="0"></iframe> Автобус въехал в пешеходный переход на западе Москвы.Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход на западе Москвы. Четыре человека погибли, 15 пострадали

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что пассажирский транспорт въехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар». В результате инцидента пять человек погибли, и еще пятнадцать получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время рассматриваются две версии случившегося: автобус могла «подрезать» другая машина, или у него отказали тормоза.