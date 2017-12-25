В Астане сгорела новогодняя ёлка

25 Дек. 20:14 2017-12-25T20:16:41+03:00

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В центре Астаны вспыхнула новогодняя ёлка. ЧП случилось утром 25 декабря у входа в один из городских парков столицы Казахстана. Пожарные тушили огонь около получаса. Причина пожара всё ещё не известна. Но к счастью, достоверно известно, что никто не пострадал. В память об инциденте осталось лишь видео очевидцев.

В этом году ёлки не первый раз попадают в центр внимания СМИ. Например, главная рождественская ель Рима засохла после установки! А ведь она обошлась итальянцам в 48 тысяч евро.

Ещё выше цена ёлки в столице Сербии. Жители Белграда за 18-метровую пластиковую красавицу отдали 83 тысячи евро. Однако после разразившегося скандала мэрия обещала вернуть деньги в казну.

А где в Москве можно посмотреть на самые красивые ёлки - вы можете узнать из нашей статьи.