ФИФА: Решение Мутко оставить пост главы РФС не повлияет на ЧМ – 2018 в России

СЕГОДНЯ 00:46 2017-12-26T00:46:51+03:00

Виталий Мутко – главный человек по спорту в России — лишился одной из своих должностей Фото: Александр ГЛУЗ

Международная федерация футбола продолжает сотрудничество с нашей страной по подготовке к чемпионату мира

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Решение Виталия Мутко на полгода приостановить свои полномочия в должности президента Российского футбольного союза (РФС) не отразится на проведении Чемпионата мира по футболу, который в следующем 2018 году должен пройти в нашей стране. Об этом сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом. ФИФА, правительство России, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество в подготовке к чемпионату мира по футболу по плану», - говорится в заявлении международной организации.

Отмечается, что в ближайшие дни ФИФА «обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом», - передает агентство «Р-Спорт».

Напомним, о том, что Виталий Мутко решил временно сложить с себя обязанности президента РФС, стало известно в понедельник, 25 декабря.