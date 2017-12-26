ФИФА: Решение Мутко оставить пост главы РФС не повлияет на ЧМ – 2018 в России
Решение Виталия Мутко на полгода приостановить свои полномочия в должности президента Российского футбольного союза (РФС) не отразится на проведении Чемпионата мира по футболу, который в следующем 2018 году должен пройти в нашей стране. Об этом сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА).
«Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом. ФИФА, правительство России, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество в подготовке к чемпионату мира по футболу по плану», - говорится в заявлении международной организации.
Отмечается, что в ближайшие дни ФИФА «обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом», - передает агентство «Р-Спорт».
Напомним, о том, что Виталий Мутко решил временно сложить с себя обязанности президента РФС, стало известно в понедельник, 25 декабря.