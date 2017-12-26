Израиль похвастался: более 10 стран хотят перенести свои посольства в Иерусалим

СЕГОДНЯ 03:18 2017-12-26T03:24:06+03:00

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее уже заявлял, что несколько стран захотели последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим Фото: REUTERS

Правда, в израильском МИД не уточнили, какие государства, кроме Гватемалы, решили последовать примеру США

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Министр иностранных дел Израиля Ципи Хотовели в эфире общественного радио заявила, что на сегодняшний день более десяти стран готовы по примеру США признать Иерусалим столицей еврейского государства и перенести туда свои посольства.

«Мы находимся в контакте с по меньшей мере десятью странами. Некоторые из них в Европе», - приводит её слова Sky News Arabia.

При этом Ципи Хотовели не стала перечислять эти страны. Однако ведущие радио напомнили заявления дипломатических источников, отмечавших, что после Гватемалы признать Иерусалим столицей Израиля могут Гондурас, Филиппины, Румыния и Южный Судан.

Напомним, на прошлой неделе только девять стран проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств, в том числе Россия.

Инфографика "КП"

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