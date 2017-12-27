2017-12-27T11:22:31+03:00
Происшествия

Стрельба на фабрике "Меньшевик": погиб охранник предприятия

Сообщается, что стрельбу на фабрике "Меньшевик" устроил ее бывший владелец [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция принимает меры по задержанию преступника. Фото: Петр КовалевТАССПолиция принимает меры по задержанию преступника. Фото: Петр КовалевТАСС
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В результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы погиб один человек. Жертвой оказался охранник предприятия.

По предварительным данным, виновником инцидента является бывший владелец фабрики, у которого на почве имущественного спора возник конфликт с нынешним собственником.

"По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет", - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что звуки выстрелов слышны на улице Иловайская в районе корпуса 1 дома 20. Первые сообщения об инциденте начали поступать около девяти часов утра.

Между тем, злоумышленник все еще вооружен и находится в здании фабрики. Полицейские принимают все необходимые меры по его задержанию. О заложниках или пострадавших пока не сообщается.

Первые кадры с места стрельбы на фабрике Меньшевик .

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

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