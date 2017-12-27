Стрельба на фабрике "Меньшевик": погиб охранник предприятия
В результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы погиб один человек. Жертвой оказался охранник предприятия.
По предварительным данным, виновником инцидента является бывший владелец фабрики, у которого на почве имущественного спора возник конфликт с нынешним собственником.
"По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет", - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что звуки выстрелов слышны на улице Иловайская в районе корпуса 1 дома 20. Первые сообщения об инциденте начали поступать около девяти часов утра.
Между тем, злоумышленник все еще вооружен и находится в здании фабрики. Полицейские принимают все необходимые меры по его задержанию. О заложниках или пострадавших пока не сообщается.
Первые кадры с места стрельбы на фабрике Меньшевик .