К месту стрельбы на фабрике "Меньшевик" направлены подразделения СОБР

СЕГОДНЯ 11:15 2017-12-27T11:15:37+03:00

Разрешением ситуации на фабрике займутся сотрудники СОБР и ОМОН Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" погиб один человек, еще трое пострадали [видео]

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К месту стрельбы на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы выехали подразделения Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и сотрудники Отряда милиции особого назначения (ОМОН). Такое заявление сделали в правоохранительных органах.

Кроме того, на к месту происшествия подъехал глава столичной полиции Олег Баранов.

"Территория здания на Иловайской улице оцеплена, внутри здания могут находиться заложники", - передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Первые кадры с места стрельбы на фабрике Меньшевик .

Ранее сообщалось, что огонь на фабрике открыл бывший собственник предприятия, у которого возник имущественный спор с нынешним владельцем. В результате мужчина застрелил охранника.

Стало известно, что в ходе инцидента пострадали еще три человека. Экс-владелец фабрики взял людей в заложники. Правоохранители пока не могут проникнуть на территорию предприятия, выйти на контакт с агрессивно настроенным бизнесменом также не получается.

Между тем, никаких требований от нападавшего пока не поступало.