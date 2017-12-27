Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь

27 Дек. 14:02 2017-12-27T14:02:53+03:00

Специалисты считают, что еще есть шансы на восстановления телеметрии

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Запущенный в ночь на среду с космодрома Байконур первый ангольский спутник связи AngoSat-1 перестал выходить на связь. Такое заявление сделал источник в ракетно-космической отрасли.

"Пока связи со спутником "Ангосат" нет, разбираемся с ситуацией", - сообщил он.

Напомним, что ракета-носитель "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат", которая должна вывести аппарат на орбиту, стартовала успешно, однако на этапе раскрытия солнечных батарей телеметрия была потеряна.

По мнению специалистов, еще есть вероятность того, что связь со спутником будет восстановлена, и он вернется к штатной работе по вещанию в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Африки. Такие выводы сделаны на основе того, что подобные ситуации довольно стандартны и иногда случаются.

Спутник AngoSat-1 был разработан в России ракетно-космической корпорацией "Энергия".