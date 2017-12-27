Начался обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса
В буферной зоне между контрольными пунктами «Горловка» и «Майорск» начался обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. Об этом сообщил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на мэра Горловки Ивана Приходько.
В настоящее время процедуру проходит первая партия удерживаемых лиц, доставленная из Луганска.
Отмечается, что обмен начался с опозданием на полтора часа из-за необходимости вывода из буферной зоны гражданских лиц, которых украинская сторона продолжала пропускать через контрольные пункты в нарушение регламента обмена.
Напомним, 25 декабля в Даниловском монастыре при посредничестве патриарха Кирилла прошли переговоры об обмене пленными между Украиной и народными республиками. Было достигнуто соглашение, что процедура пройдет 27 декабря по формуле «всех на всех». Ожидается, что Киев передаст 306 удерживаемых лиц, а ЛНР и ДНР — 74.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»