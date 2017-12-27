Начался обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса

27 Дек. 15:00 2017-12-27T15:02:36+03:00

Как сообщает спецкор «Комсомольской правды», процедуру уже проходит первая партия удерживаемых лиц, доставленная из Луганска

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В буферной зоне между контрольными пунктами «Горловка» и «Майорск» начался обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. Об этом сообщил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на мэра Горловки Ивана Приходько.

В настоящее время процедуру проходит первая партия удерживаемых лиц, доставленная из Луганска.

Отмечается, что обмен начался с опозданием на полтора часа из-за необходимости вывода из буферной зоны гражданских лиц, которых украинская сторона продолжала пропускать через контрольные пункты в нарушение регламента обмена.

Напомним, 25 декабля в Даниловском монастыре при посредничестве патриарха Кирилла прошли переговоры об обмене пленными между Украиной и народными республиками. Было достигнуто соглашение, что процедура пройдет 27 декабря по формуле «всех на всех». Ожидается, что Киев передаст 306 удерживаемых лиц, а ЛНР и ДНР — 74.