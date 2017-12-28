Путин призвал поддержать перевод транспорта на газомоторное топливо
Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах, заявил, что реализация газомоторного топлива на внутреннем рынке даст больший экономический эффект, чем его экспорт. При этом он призвал продолжить поддержку этого направления развития на правительственном и региональном уровнях.
«Газомоторное топливо, конечно, более экологически чистое и у нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно», - сказал глава нашего государства.
Причем российский лидер даже связал массовое увольнение водителей из «Газпрома» с переводом автопарка энергетической компании на газомоторное топливо. «Свой автотранспорт "Газпром" начал переводить на газомоторное топливо. К чему это привело сразу? К массовому увольнению водителей - сливать нечего», - цитирует Путина ТАСС.
Кстати, в сентябре «Русские машины» по заказу «Газпром газомоторное топливо» произвели первую мобильную газозаправочную станцию контейнерного типа.