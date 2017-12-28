2017-12-28T12:59:19+03:00
Экономика

Биткоин рухнул на полторы тысячи долларов

В четверг утром криптовалюта торговалась возле отметки в $14,5 тысячи
Дарья ИВАШКИНА
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Биткоин рухнул на полторы тысячи долларовБиткоин рухнул на полторы тысячи долларовФото: REUTERS
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В четверг биткоин подешевел сразу на полторы тысячи долларов. Как стало известно, утром 28 декабря самая популярная в мире криптовалюта торговалась возле отметки в 14,5 тысячи долларов, между тем накануне за один биткоин давали 16 тысяч долларов.

Так, на бирже Bitfinex курс цифровой валюты упал на 13% - до 14,25 тысячи долларов, на бирже GDAX - на 6% (до 14,43 тысячи). А по информации сайта Coindesk, стоимость криптовалюты опустилась на 6,5% - до 14,37 тысячи долларов.

Напомним, на прошлой неделе цена биткоина падала более чем на 25% после достижения исторической отметки в 20 тысяч долларов.

Между тем на днях аналитики назвали реальную стоимость этой цифровой валюты. Команда, возглавляемая аналитиком банка Morgan Stanley Джеймсом Фосеттом, допустила падение курса криптовалюты до нуля.

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