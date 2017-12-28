США не считают размещение своих комплексов ПРО в Японии нарушением ДРСМД

28 Дек. 23:28 2017-12-28T23:28:30+03:00

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Размещение на территории Японии американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore никак не нарушат положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявили в Госдепартаменте в ответ на обвинения официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон отвергает все утверждения о несоблюдении договора. В Госдепартаменте считают, что так Россия пытается отвлечь внимание от собственных нарушений ДРСМД.

"США по-прежнему привержены выполнению своих обязательств в рамках ДРСМД", - заверили в Госдепе.

В ведомстве отметили, что американская администрация считает ДРСМД "несущей колонной международной безопасности и стабильности - не только между США и Россией", но и для союзников США во всем мире.

Ранее Захарова призвала Соединенные Штаты прекратить наносить ущерб Договору по открытому небу, безосновательно обвиняя РФ в нарушении ДРСМД.