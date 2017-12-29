На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку общественного транспорта

СЕГОДНЯ 10:08 2017-12-29T10:25:22+03:00

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В пятницу, 29 декабря, на северо-западе Москвы пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел у дома 37 на улице Сходненской.

"На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - сообщил собеседник.

Он отметил, что информация о пострадавших выясняется, уже известно об одном раненом.

Позже ГИБДД и МЧС опровергли сообщение о двух погибших. По их данным, в результате ДТП пострадали три человека.

Напомним, в понедельник, 25 декабря, произошла крупная авария у станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Рейсовый автобус резко выехал с дороги на тротуар, въехал в подземный переход и наехал людей. В результате четыре человека погибли, еще больше десяти пострадали. За рулем находился 58-летний водитель Виктор Тихонов, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633889" frameborder="0"></iframe> Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве.В ДТП пострадали три человека, погибших нет