На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку общественного транспорта
В пятницу, 29 декабря, на северо-западе Москвы пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта.
По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел у дома 37 на улице Сходненской.
"На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - сообщил собеседник.
Он отметил, что информация о пострадавших выясняется, уже известно об одном раненом.
Позже ГИБДД и МЧС опровергли сообщение о двух погибших. По их данным, в результате ДТП пострадали три человека.
Напомним, в понедельник, 25 декабря, произошла крупная авария у станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Рейсовый автобус резко выехал с дороги на тротуар, въехал в подземный переход и наехал людей. В результате четыре человека погибли, еще больше десяти пострадали. За рулем находился 58-летний водитель Виктор Тихонов, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве.В ДТП пострадали три человека, погибших нет
Автобус наехал на остановку общественного транспорта в Москве.В Москве снова ДТП с автобусом: ЛИАЗ наехал на остановку. По предварительной информации три человека пострадали