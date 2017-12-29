2017-12-29T13:30:08+03:00
Наука

В «Роскосмосе» подтвердили восстановление связи с ангольским спутником

Космический аппарат был запущен с космодрома Байконур 26 декабря
Екатерина БОЛГОВА
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В "Роскосмосе" подтвердили восстановление связи со спутником "Ангосат". Фото: "Роскосмос"В "Роскосмосе" подтвердили восстановление связи со спутником "Ангосат". Фото: "Роскосмос"
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В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили восстановление связи с ангольским спутником «Ангосат», запущенным 26 декабря ракетой «Зенит-3SLБФ» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Байконур.

«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», - говорится в сообщении корпорации.

Ранее о налаживании связи с космическим аппаратом сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

В «Роскосмосе» напомнили, что «Ангосат» был создан РКК «Энергия» в интересах Республики Ангола.

Напомним, связь со спутником «Ангосат» была потеряна через некоторое время после успешного запуска и отделения от разгонного блока. Специалисты РКК «Энергия» работали над восстановлением связи больше суток. Сигнал был налажен вечером 27 декабря. По данным корпорации, все системы космического аппарата работают в штатном режиме.

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