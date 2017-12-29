В «Роскосмосе» подтвердили восстановление связи с ангольским спутником
В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили восстановление связи с ангольским спутником «Ангосат», запущенным 26 декабря ракетой «Зенит-3SLБФ» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Байконур.
«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», - говорится в сообщении корпорации.
Ранее о налаживании связи с космическим аппаратом сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия».
В «Роскосмосе» напомнили, что «Ангосат» был создан РКК «Энергия» в интересах Республики Ангола.
Напомним, связь со спутником «Ангосат» была потеряна через некоторое время после успешного запуска и отделения от разгонного блока. Специалисты РКК «Энергия» работали над восстановлением связи больше суток. Сигнал был налажен вечером 27 декабря. По данным корпорации, все системы космического аппарата работают в штатном режиме.