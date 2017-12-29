Китай опроверг информацию о перекачке нефти на корабли КНДР
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин опровергла информацию о перекачке нефти на корабли КНДР.
"Что касается отдельного упоминаемого в СМИ случая о том, что 19 октября китайский корабль, как подозревается, перекачивал нефть северокорейскому судну, то Китай скорейшим образом провел проверку", - заявила она на брифинге 29 декабря.
Дипломат отметила, что это судно не причаливало в китайских в портах с августа.
Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай всегда придерживается всех резолюций Совета безопасности ООН.
"Любое нарушение резолюций Совета Безопасности, установленное путем расследования, будет строго караться", - продолжила дипломат, передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в октябре танкер под флагом Гонконга, перекачал в открытом море нефтепродукты на другие корабли для поставки в КНДР. Одно из них шло под северокорейским флагом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован таким фактом.