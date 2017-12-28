2017-12-28T20:49:07+03:00
В мире

Пойманы с поличным: Трамп разочарован тем, что Китай допускает поставки нефти в КНДР

Ранее южнокорейские СМИ обвинили Поднебесную в продаже углеводородов Пхеньяну в обход санкций СБ ООН
Денис СУХОВ
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Трамп разочарован нелегальными поставками китайской нефти в КНДРТрамп разочарован нелегальными поставками китайской нефти в КНДРФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп выразил крайнее разочарование в связи с данными о том, что Китай предположительно поставляет в КНДР нефть в обход санкций СБ ООН. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в Твиттер.

«Пойманы с поличным — очень разочарован, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Полюбовное разрешение проблемы вокруг КНДР никогда не наступит, если это продолжится», - написал Трамп.

Ранее южнокорейские СМИ обвинили Пекин в тайных поставках углеводородов Пхеньяну. Транспортировка нефти якобы осуществляется китайскими танкерами и переливается на принадлежащие КНДР корабли прямо в открытом море. Утверждается, что такие операции были зафиксированы американскими спутниками.

В свою очередь в МИД КНР эти обвинения отвергли, подчеркнув, что Китай строго соблюдает резолюции СБ ООН по Северной Корее. Напомним, в связи с продолжающимися ракетно-ядерными испытаниями Пхеньяна, против КНДР установлен жесточайший санкционный режим в XXI веке.

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