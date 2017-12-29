2017-12-29T16:26:57+03:00
В мире

СМИ: Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку ЗРК С-400

Ранее стало известно, что общая стоимость сделки составит около 2,5 млрд долларов
Денис СУХОВ
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СМИ: Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку ЗРК С-400СМИ: Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку ЗРК С-400Фото: Министерство обороны РФ
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Москва и Анкара согласовали условия кредита на покупку Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Об этом сообщил газете Hurriyet министр обороны Турции Нуреттин Джаникли. Он также подтвердил, что республика получит 4 дивизиона комплексов. По данным издания, это 36 машин или 144 ракеты, готовых немедленно заступить на дежурство. Другие детали соглашения не разглашаются.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что общая стоимость сделки составит около 2,5 млрд долларов. Из них 45% Анкара заплатит в качестве аванса, а оставшиеся 55% предоставит российская сторона в качестве кредита.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, российский кредит будет предоставлен в рублях.

Зенитно-ракетная система большой и средней дальности С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты, боеголовки баллистических ракет, а также самолеты тактической и стратегической авиации.

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