2017-12-30T10:51:20+03:00
Политика

В Госдуме посоветовали Киеву не интересоваться Крымским мостом

Ведь сейчас украинских властей должно больше интересовать внутреннее положение в своей стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Крымский мост. Фото: ИнфоцентрКрымский мост. Фото: Инфоцентр
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин посоветовал украинским военным не интересоваться защищенностью Крымского моста, а уделить внимание проблемам внутри страны. Например, он рекомендовал Киеву направить больше усилий на борьбу с националистами, которые угрожают безопасности граждан.

"Наверное, в этом направлении нужно действовать. А не вынашивать какие-то агрессивные планы по отношению к какой-либо стране, в частности к нашему государству", - подчеркнул Швыткин.

Так, депутат отреагировал на слова главы Генштаба ВС Украины Игоря Романенко о том, что мост через Керченский пролив слишком уязвим для ракет и авиации. По словам зампреда, подобные заявления "не красят" военнослужащего.

"У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ", - цитирует телканал RT депутата, который напомнил, что мост строится для улучшения качества жизни россиян.

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