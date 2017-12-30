2017-12-30T15:18:46+03:00
Туризм

Ростуризм подготовил памятку на Новый год

В агентстве по туризму рассказали о мерах безопасности в самых популярных у россиян странах
Дарья ИВАШКИНА
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Особой популярностью у российских туристов пользуется ТаиландОсобой популярностью у российских туристов пользуется ТаиландФото: EAST NEWS
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По данным Ростуризма, около 30% россиян собираются в новогодние каникулы путешествовать по стране и за рубежом. В частности, многие отправятся в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Вьетнам и Индию.

В связи с этим Ростуризм подготовил для выезжающих за границу специальную памятку. В ней говорится о мерах безопасности в самых популярных у наших граждан странах.

Так, Федеральное агентство по туризму посоветовало россиянам перед поездкой изучить законы и обычаи страны, в которую они направляются.

К примеру, в настоящее время в Таиланде действует запрет на курение (нельзя курить на территориях 20 популярных пляжей страны) и на электронные сигареты. Сесть в тюрьму в королевстве можно и за запуск дронов. Кроме того, за кормление рыб на особо охраняемых территориях коралловых рифов грозит год тюремного заключения, а за оскорбление королевской семьи - 15 лет.

Что касается ОАЭ, то там даже в туристических районах Дубая женщинам нельзя появляться в излишне откровенных нарядах.

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