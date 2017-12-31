2017-12-31T06:40:00+03:00
Политика

Боевики в Сирии обстреляли из минометов окрестности Дамаска и лагерь беженцев

Один мирный житель погиб, еще один ранен
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Обстрелу подверглись предместье Хараста и лагерь беженцев Аль-ВафединОбстрелу подверглись предместье Хараста и лагерь беженцев Аль-ВафединФото: REUTERS
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Несмотря на действующий в Сирии режим прекращения огня, боевики в Восточной Гуте обстреляли из минометов окрестности сирийской столицы и лагерь беженцев «Аль-Вафедин» в провинции Дамаск. В результате погиб один мирный житель, ещё один получил ранения, сообщает сирийское агентство SANA.

Кроме того, как отмечает издание со ссылкой на источник в местном полицейском управлении, был нанесен материальный ущерб – повреждены здания. Уточняется, что минометному обстрелу подвергся столичный пригород Хараста.

В ответ на эту атаку боевиков правительственная армия Сирии нанесла точечные удары по позициям террористов, уничтожив минометные установки и нанеся потери в рядах бандитов.

Ранее сообщалось, что бойцы Сирийских демократических сил передали журналистам видеозапись эвакуации из Ракки боевиков ИГ (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»).

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