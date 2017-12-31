В Госдуме слова Трампа об освобождении Сирии вызвали недоумение

СЕГОДНЯ 12:22 2017-12-31T12:22:03+03:00

Сейчас американцы занимаются скорее тем, что пытаются создать новые очаги терроризма в регионе Фото: REUTERS

Ранее президент США заявил, что именно коалиция отвоевала у террористов почти 100% территорий

Изменить размер текста: A A

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова американского президента Дональда Трампа об освобождении Сирии и Ирака от террористов вызываю улыбку и недоумение.

Напомним, ранее глава государства сказал, что именно возглавляемая США коалиция отвоевала о боевиков ИГ* почти 100% территорий.

По мнению депутата, после того, как у американцев не получилось уничтожить правительственный режим в Сирии, они подключились к разгрому террористов, которым сами же и помогали.

"Они не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГ* — не результат деятельности США. Поэтому будут всячески говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии", - цитирует телеканал RT Чепу.

Между тем, он отметил, что роль США в борьбе с боевиками минимальная. Более того, американцы выводят главарей ИГ* из осаждённых зон и пытаются нарастить новые группировки в регионе.

* - запрещенная в России террористическая организация.