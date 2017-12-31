Дуров: власти Ирана заблокировали Telegram

31 Дек. 17:13 2017-12-31T17:13:57+03:00

Ранее о блокировке каналов в мессенджере сообщили пользователи

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Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что в Иране власти заблокировали доступ к мессенджеру.

«Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих», — написал Дуров в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее власти Ирана заявили, что два участника митинга протеста погибли по вине «иностранных агентов».

Пользователи сообщили, что иранские власти заблокировали на территории страны два Telegram-канала.

По данным пользователя Nariman Namazov, заблокирован канал amadnews, имеющий около 1,3 миллиона подписчиков. Отмечается, что канал якобы опубликовал "инструкцию к коктейлю Молотова". Также стал недоступным резервный канал amadnews1, на который перешли около 600 тысяч человек после блокировки основного канала.

Возмущенные блокировкой иранцы устраивают акции протеста на улицах крупных городов, среди которых - Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт.