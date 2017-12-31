В украинском Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

31 Дек. 23:27 2017-12-31T23:34:25+03:00

Памятник великому русскому поэту был установлен в историческом центре города более 100 лет назад – в 1900 году [фото]

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Перед Новым годом, в ночь на 31 декабря, неизвестные украли бронзовый бюст Александра Сергеевича Пушкина в украинском городе Чернигов.

«Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина», - сообщил учёный секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков на своей странице в Facebook.

Пропажу обнаружили в воскресенье утромФото: Facebook

Памятник более века назад был установлен в историческом центре города в честь пребывания великого русского поэта в Чернигове, куда он приезжал дважды – в 1920 и 1824 годах. Открыли мемориал 25 сентября 1900 года.

Пропажу горожане обнаружили в воскресенье утром. Скорее всего, пресловутые «декоммунизация» и «борьба» с памятниками, напоминающими об общем прошлом с Россией, здесь ни при чём: воры могли утащить бронзовый бюст просто для того, чтобы сдать на металлолом.

Весной этого года в Черниговской области украли памятник советскому актеру и певцу Марку Бернесу.

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