С 1 января в России увеличится минимальная зарплата

1 Янв. 2018 2018-01-01T04:09:12+03:00

С сегодняшнего дня в России минимальный размер оплаты труда увеличится почти до 9,5 тысячи рублей Фото: REUTERS

Повышение МРОТ до 9489 рублей коснется около полутора миллиона россиян

Изменить размер текста: A A

С первого дня нового 2018 года минимальный размер оплаты труда (МОРТ) увеличится 9 тысяч 489 рублей, что составляет 85% от прожиточного минимума.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, повышение коснется около полутора миллиона россиян, почти 900 тысяч из которых работают в бюджетных организациях.

«По нашей оценке, повышение заработной платы в связи с повышением МРОТ в 2018 году коснется порядка 1,5 миллиона работников, из которых около 0,9 миллиона заняты в бюджетной сфере», - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Напомним, на совещании с членами правительства в сентябре президент России Владимир Путин поставил перед министрами принципиальную задачу сравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом.

Закон о поэтапном повышении МРОТ был принят в декабре. Полностью убрать разрыв между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой планируется к 1 января 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые законы-2018: что изменилось с 1 января для нашего кошелька

Напоминаем главные новшества, которые уже вступили в силу в Новом году (подробности).