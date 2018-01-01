2018-01-01T04:09:12+03:00
Экономика

С 1 января в России увеличится минимальная зарплата

Повышение МРОТ до 9489 рублей коснется около полутора миллиона россиян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С сегодняшнего дня в России минимальный размер оплаты труда увеличится почти до 9,5 тысячи рублейС сегодняшнего дня в России минимальный размер оплаты труда увеличится почти до 9,5 тысячи рублейФото: REUTERS
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С первого дня нового 2018 года минимальный размер оплаты труда (МОРТ) увеличится 9 тысяч 489 рублей, что составляет 85% от прожиточного минимума.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, повышение коснется около полутора миллиона россиян, почти 900 тысяч из которых работают в бюджетных организациях.

«По нашей оценке, повышение заработной платы в связи с повышением МРОТ в 2018 году коснется порядка 1,5 миллиона работников, из которых около 0,9 миллиона заняты в бюджетной сфере», - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Напомним, на совещании с членами правительства в сентябре президент России Владимир Путин поставил перед министрами принципиальную задачу сравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом.

Закон о поэтапном повышении МРОТ был принят в декабре. Полностью убрать разрыв между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой планируется к 1 января 2019 года.

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