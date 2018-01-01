Трамп пожелал счастья в Новом году друзьям, врагам «и даже лживым СМИ»

1 Янв. 2018 2018-01-01T07:19:43+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех американцев с Новым годом, пожелав счастья и здоровья как своим друзьям и сторонникам, так и врагам с противниками, особо отметив при этом прессу.

Нынешний президент США обратился с новогодним приветствием к соотечественникам уже традиционно – со своей страницы в Twitter. Начал с того, что «наша страна быстро становится сильнее и умнее».

«Я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже самым бесчестным лживым СМИ счастья и здоровья в Новом году. 2018 год станет отличным годом для Америки!» - написал он.

А в следующем твите добавил: «Счастливого Нового года! Мы делаем Америку снова великой, и гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить, возможно».

К слову, Трамп на днях уже предрекал соотечественникам, что 2018 год станет «ещё одним годом успеха».