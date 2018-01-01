2018-01-01T07:19:43+03:00
В мире

Трамп пожелал счастья в Новом году друзьям, врагам «и даже лживым СМИ»

Президент США убеждён: 2018 год станет отличным годом для Америки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годомПрезидент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех американцев с Новым годом, пожелав счастья и здоровья как своим друзьям и сторонникам, так и врагам с противниками, особо отметив при этом прессу.

Нынешний президент США обратился с новогодним приветствием к соотечественникам уже традиционно – со своей страницы в Twitter. Начал с того, что «наша страна быстро становится сильнее и умнее».

«Я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже самым бесчестным лживым СМИ счастья и здоровья в Новом году. 2018 год станет отличным годом для Америки!» - написал он.

А в следующем твите добавил: «Счастливого Нового года! Мы делаем Америку снова великой, и гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить, возможно».

К слову, Трамп на днях уже предрекал соотечественникам, что 2018 год станет «ещё одним годом успеха».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: я не думаю о своей роли в истории
В Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта
Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности
В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России
Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек
В России с 1 января повысили акцизы на бензин
Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек
МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек
В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Система tax free заработала в России
Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае
Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году
Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений
Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев
Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях
Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке