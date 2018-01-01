2018-01-01T11:27:18+03:00
В мире

Власти США официально поддержали протестующих в Иране

Вашингтон призвал защищать право граждан исламской республики «на мирное выражение своего мнения»
Дарья ИВАШКИНА
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Белый дом официально поддержал протестующих в ИранеБелый дом официально поддержал протестующих в ИранеФото: REUTERS
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Белый дом официально поддержал протестующих в Иране. При этом в Вашингтоне призвали «защищать право иранского народа на мирное выражение своего мнения», а также «избегать любых действий, которые помогают цензуре».

«Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, которые помогают цензуре», - цитирует официального представителя нынешней американской администрации Сару Сандерс Reuters.

Напомним, акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря. Так, в минувший четверг митинг прошел в Мешхеде: его участники выразили свое недовольство экономической ситуацией в стране и обвинили во всем правительство. После этого протесты охватили и другие иранские города, в том числе и Тегеран.

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