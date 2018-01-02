Глава МИД Пакистана ответил на обвинения Трампа

2 Янв. 2018 2018-01-02T06:56:34+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на Пакистан только потому, что «расстроился из-за неудач США в Афганистане», а его слова о финансовой помощи Исламабаду и вовсе ничего не значат. Так заявил пакистанский министр иностранных дел Хаваджа Асиф в интервью телеканалу Geo TV, комментируя вчерашний выпад главы Белого дома.

«Мы уже сказали Соединенным Штатам, что не будем делать больше, поэтому заявление Трампа не имеет никакого значения… Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи», - сказал он.

Напомним, накануне Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Америка только зря тратит деньги, помогая Пакистану. Дескать, за 15 лет Вашингтон выделил Исламабаду свыше 33 миллиардов долларов, а тот отвечал «только ложью и мошенничеством», принимая американцев за идиотов, да ещё почти не помогают в борьбе с боевиками. В очередной раз обвинил Пакистан в укрывательстве террористов, «за которыми мы охотимся в Афганистане», и подытожил: «Довольно!»