2018-01-02T06:56:34+03:00
В мире

Глава МИД Пакистана ответил на обвинения Трампа

Министр заявил, что заявление президента США о финансовой помощи Исламабаду «не имеет значения»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Дональд Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков из АфганистанаДональд Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков из АфганистанаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на Пакистан только потому, что «расстроился из-за неудач США в Афганистане», а его слова о финансовой помощи Исламабаду и вовсе ничего не значат. Так заявил пакистанский министр иностранных дел Хаваджа Асиф в интервью телеканалу Geo TV, комментируя вчерашний выпад главы Белого дома.

«Мы уже сказали Соединенным Штатам, что не будем делать больше, поэтому заявление Трампа не имеет никакого значения… Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи», - сказал он.

Напомним, накануне Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Америка только зря тратит деньги, помогая Пакистану. Дескать, за 15 лет Вашингтон выделил Исламабаду свыше 33 миллиардов долларов, а тот отвечал «только ложью и мошенничеством», принимая американцев за идиотов, да ещё почти не помогают в борьбе с боевиками. В очередной раз обвинил Пакистан в укрывательстве террористов, «за которыми мы охотимся в Афганистане», и подытожил: «Довольно!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения
Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб
Яровая сравнила празднование дня рождения Бандеры с поминками Украины
Президент Южной Кореи распорядился подготовиться к возможному участию КНДР в Олимпиаде-2018
«Верные друзья»: Минобороны поздравило россиян с Новым годом видеороликом с щенками
Поклонская назвала главную цель в жизни
Худрук New York City Ballet уходит со своего поста из-за обвинений в домогательствах
Число жертв массовых протестов в Иране увеличилось до 20
ЦИК получил около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты
Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тысячи россиян
Ученые рассказали о десятилетнем периоде похолодания на юге России
Китай приветствовал возможные переговоры между Южной Кореей и КНДР
Власти Ирана обвинили США, Британию и Саудовскую Аравию в организации протестов
Росгвардия рекомендовала не обсуждать поездки за рубеж в соцсетях
Аксенов назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины
Уголовное дело возбудили по факту гибели семи человек в Оренбургской области
Погранслужба США заявила о перебоях в работе систем данных аэропортов
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне
МИД Китая сообщил о предстоящем визите Макрона
В Южной Корее приветствовали желание КНДР участвовать в Олимпиаде-2018
Пушков: Поляки устали от «успехов» Порошенко
МИД Китая заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с Россией