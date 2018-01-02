В Южной Корее приветствовали желание КНДР участвовать в Олимпиаде-2018
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая во вторник, 2 января, на первом в этом году заседании Государственного совета, приветствовал желание КНДР направить свою делегацию на XXIII зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пхенчхане.
«Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером», - цитирует южнокорейского лидера агентство Ренхап.
При этом Сеул уже предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне в демилитаризованной зоне - в пункте Пханмунджом. Не исключено, что встреча высокопоставленных представителей двух стран, в ходе которой планируется обсудить участие северокорейских спортсменах в международных соревнованиях, состоится уже 9 января.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении сообщил о намерении отправить свою национальную сборную на Олимпиаду-2018.
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