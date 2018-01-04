2018-01-04T10:16:27+03:00
Политика

Двое военнослужащих погибли в результате обстрела базы Хмеймим в Сирии

Внезапное нападение на аэродром было совершено в новогоднюю ночь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Минобороны опровергли сообщения об уничтожении российских самолетов боевикамиВ Минобороны опровергли сообщения об уничтожении российских самолетов боевикамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Группа радикальных исламистов обстреляла авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где базируются самолеты ВКС России. В результате нападения боевиков погибли двое военнослужащих. Такое заявление сделали в четверг в Министерстве обороны РФ.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

При этом в Минобороне опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в результате атаки исламистов были уничтожены семь самолетов.

Напомним, ранее в ведомстве также сообщили о том, что в канун Нового года в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-24, в результате чего два пилота погибли, а борттехник серьезно пострадал. Однако тогда причиной трагического инцидента стал не обстрел боевиков, а техническая неисправность.

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