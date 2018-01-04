2018-01-04T11:38:49+03:00
Политика

Pussy Riot уже не те: Собчак станцевала у православного храма

Новогодняя ночь кандидата в президенты не обошлась без перфоманса [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Телеведущая Ксения СобчакТелеведущая Ксения СобчакФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак станцевала у православного храма и записала это на видео. При этом в подписи к ролику девушку написала " Пусси Райот уже не те".

Под видео уточняется, что события произошли в новогоднюю ночь в районе Рублевки. На кадрах Собчак весело танцует, притопывая ногами и вскидывая руки. По обеим сторонам от нее не менее задорно выплясывают и подпевают мужчины. Один из них - это муж телеведущей Максим Виторган, а второй, тот что с бутылкой, вероятнее всего, основатель комического театра "Квартет И" Ростислав Хаит.

Примечательно, что вскоре после публикации видео в "Инстаграм" девушка удалила его, однако многие подписчики уже успели посмотреть ролик и даже разочароваться в Собчак. Некоторые комментаторы писали о том, что может и хотели бы проголосовать за нее на выборах 2018 года, но теперь это желание пропало.

Между тем, ранее телеведущая раскритиковала ролик "Единой России", в котором девочка просит Деда Мороза сделать президентом Владимира Путина.

Ксения Собчак станцевала у храма.Новогодняя ночь кандидата в президенты не обошлась без перфоманса

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