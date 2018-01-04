МИД Украины предупреждает: Путешествие в Россию — «билет в один конец»

4 Янв. 2018 2018-01-04T18:16:11+03:00

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МИД Украины предостерег граждан страны от путешествий в Россию, сравнив их с покупкой «билета в один конец». Соответствующее заявление было опубликовано в Твиттер консульской службы.

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять страдания родным?». - говорится в сообщении.

При этом министерство ссылается на заявление СБУ,в котором ведомство обвинило «российские спецслужбы» в намеренных провокациях против украинских граждан, въезжающих на территорию РФ. Подчеркивалось, что в особенности это касается участников так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что в 2017 году Россию посетило 2,6 млн граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Украинцы продолжают ездить в РФ на заработки, несмотря на напряженные отношения между странами.