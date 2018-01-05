НВО подтвердил выход в 2019 году нового сезона «Игры престолов»

5 Янв. 2018 2018-01-05T02:40:44+03:00

Канал НВО подтвердил, что сериал завершится в 2019 году

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Восьмой сезон культового сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Тереканал НВО официально подтвердил эту информацию.

"Шесть серий восьмого и финального сезона "Игры престолов" вернутся на экраны в 2019 году", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В качестве режиссеров заключительных серий канал снова пригласил Дэвида Бениоффа, Дэна Уайсса, Мигеля Сапочника и Дэвида Наттера, передает ТАСС.

Ранее о том, что зрители увидят финал саги, снятой по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», в 2019 году, сообщала исполнительница роли Сансы Старк , актриса Софи Тернер.

Наомним, что первая серия седьмого сезона «Игры престолов» установила новый рекорд для сериала. В тот день у экранов собралось 10,1 миллиона зрителей. Предыдущий рекорд был установлен последней серией шестого сезона в июне 2016 года – ее посмотрели 8,8 миллиона человек. Однако последнияя, шестая серия седьмого сезона побила все рекорды по просмотрам.