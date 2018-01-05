2018-01-05T04:59:37+03:00
В мире

Совбез ООН пятого января проведет заседание по событиям в Иране

Встреча созывается по инициативе США
Юлия ДИВЕЕВА
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В пятницу состоится заседание СБ ООН по ИрануВ пятницу состоится заседание СБ ООН по ИрануФото: REUTERS
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В Нью-Йорке пятого января состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране. Встреча созывается по инициативе США.

Заседание назначено на 15:00 по времени Нью-Йорка (23:00 мск) и пройдет в открытом формате, передает Интерфакс.

Три дня назад американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в СБ ООН в Нью-Йорке и в Совете по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране.

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста. Сначала граждане протестовали против дороговизны продуктов и выдвигали социальные лозунги. Позже к ним добавились высказывания против президента и режима аятолл.

За три дня власти задержали около 450 человек. В ходе беспорядков и столкновений с силовиками погибли около 20 человек.

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