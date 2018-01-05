2018-01-05T13:22:43+03:00
Политика

Минобороны: охрана базы Хмеймим в Сирии была усилена после обстрела

В новогоднюю ночь в результате атаки боевиков на аэродром погибли двое военнослужащих
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Охраной авиабазы Хмеймим занимаются сирийские силовикиОхраной авиабазы Хмеймим занимаются сирийские силовикиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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После обстрела радикальными исламистами авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, охрана прилегающей к аэродрому территории была усилена. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

Сейчас за безопасностью авиабазы, на которой базируются самолеты российских ВКС, следят сирийские силовики.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января аэродром подвергся минометному обстрелу мобильной диверсионной группы террористов. В результате нападения погибли двое военнослужащих.

При этом в Минобороне опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе атаки были уничтожены семь российских самолетов. В ведомстве заявили, что сейчас весь авиапарк Хмеймима находится в полной боевой готовности.

Стоит отметить, что за два года операции по освобождению Сирии в ходе военных действий погиб 41 российский военнослужащий.

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