Минобороны: охрана базы Хмеймим в Сирии была усилена после обстрела

5 Янв. 2018 2018-01-05T13:22:43+03:00

В новогоднюю ночь в результате атаки боевиков на аэродром погибли двое военнослужащих

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После обстрела радикальными исламистами авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, охрана прилегающей к аэродрому территории была усилена. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

Сейчас за безопасностью авиабазы, на которой базируются самолеты российских ВКС, следят сирийские силовики.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января аэродром подвергся минометному обстрелу мобильной диверсионной группы террористов. В результате нападения погибли двое военнослужащих.

При этом в Минобороне опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе атаки были уничтожены семь российских самолетов. В ведомстве заявили, что сейчас весь авиапарк Хмеймима находится в полной боевой готовности.

Стоит отметить, что за два года операции по освобождению Сирии в ходе военных действий погиб 41 российский военнослужащий.