Американский ракетный эсминец «Карни» зашел в Черное море

5 Янв. 2018 2018-01-05T23:29:08+03:00

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В пятницу, 5 января, в акваторию Черного моря зашел очередной американский ракетный эсминец – корабль Военно-Морских Сил США «Карни» (USS Carney DDG64), оснащенный системой ПРО «Иджис» и противоракетами «Стандарт-2». Кроме того, на его борту находится 56 крылатых ракет «Томагавк».

Как передает агентство Reuters со ссылкой на турецкие СМИ, днем он прошел через пролив Босфор, и сейчас направляется на север вдоль западного побережья Черного моря. Предположительно, военное судно Соединенных Штатов может зайти в порт Одессы.

Напомним, военные корабли США и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море, но с началом кризиса на востоке Украины их «визиты» участились. Так, 26 ноября из Красного моря в Черное прибыл американский ракетный эсминец «Джеймс Уильямс», тоже оснащенный 56 крылатыми ракетами «Томагавк». А с 18 августа по 1 сентября там находился ракетный эсминец «Портер» (USS Porter DDG-78).