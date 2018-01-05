2018-01-05T23:29:08+03:00
Политика

Американский ракетный эсминец «Карни» зашел в Черное море

По данным СМИ, корабль ВМС США направляется в порт Одессы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments117
Ракетный эсминец ВМС США «Карни» проходит через пролив Босфор по пути в Черное мореРакетный эсминец ВМС США «Карни» проходит через пролив Босфор по пути в Черное мореФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 5 января, в акваторию Черного моря зашел очередной американский ракетный эсминец – корабль Военно-Морских Сил США «Карни» (USS Carney DDG64), оснащенный системой ПРО «Иджис» и противоракетами «Стандарт-2». Кроме того, на его борту находится 56 крылатых ракет «Томагавк».

Как передает агентство Reuters со ссылкой на турецкие СМИ, днем он прошел через пролив Босфор, и сейчас направляется на север вдоль западного побережья Черного моря. Предположительно, военное судно Соединенных Штатов может зайти в порт Одессы.

Напомним, военные корабли США и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море, но с началом кризиса на востоке Украины их «визиты» участились. Так, 26 ноября из Красного моря в Черное прибыл американский ракетный эсминец «Джеймс Уильямс», тоже оснащенный 56 крылатыми ракетами «Томагавк». А с 18 августа по 1 сентября там находился ракетный эсминец «Портер» (USS Porter DDG-78).

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пентагон обнародовал видео сопровождения российских Су-30 американскими F-15
Тиллерсон: США скоро примут решение по ядерной сделке с Ираном
Небензя: Созывая заседание по Ирану, США подрывают авторитет СБ ООН
В Совфеде ответили на заявление Порошенко: «Украина без российского газа жить не может»
Постпред России при ООН: Впечатление, что у США аллергия на Иран
Умерла врач-кардиолог и телеведущая Ирина Чукаева
Небензя: «Дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами»
Постпред Ирана при ООН обвинил США во вмешательстве в дела Тегерана
Вдова погибшего в США россиянина пожертвовала его органы для спасения других людей
Ливерпуль - Эвертон: ван Дейк принес победу своей команде в дебютной игре 2:1
Минск объявил о решении закрыть генконсульство Белоруссии в Одессе
В России проходит сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в «сговоре с Россией и ФБР»