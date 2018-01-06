2018-01-06T09:08:19+03:00
В мире

Постпред США при ООН заявила, что иранский режим "взят на карандаш"

По словам Никки Хейли, мировое сообщество будет следить за тем, каким образом Иран реагирует на демонстрации своих граждан
Екатерина БОЛГОВА
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Постоянный представитель США при ООН Никки ХейлиПостоянный представитель США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, международное сообщество будет следить за реакцией властей Ирана на массовые протесты граждан.

"Иранский режим сейчас "взят на карандаш": мир будет смотреть за тем, что вы делаете", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН, где присутствовал представитель Ирана.

Она отметила, что сообщество не будет повторять сценарий 2009 года, когда было проявлено бездействие во время массовых беспорядков.

"В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа сокрушались их правительством. В 2018 году мы не будем молчать", - заявила дипломат.

По словам Хейли, народ Ирана вышел на улицы, чтобы потребовать соблюдения своих прав и свобод - "то, в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях", передает ТАСС.

Открытая встреча Совбеза ООН по Ирану проводится по американской инициативе. Ранее состоялись предварительные консультации, предложенные российской стороной.

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