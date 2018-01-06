Трамп заявил, что США могут присоединиться к диалогу Сеула и Пхеньяна
В субботу, 6 января, президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные переговоры между Южной Кореей и КНДР.
В частности, он заявил, что «на все 100%» поддерживает диалог между Сеулом и Пхеньяном по вопросу предстоящих зимних Олимпийских игр. Кроме того, американский лидер выразил надежду на то, что эти переговоры приведут к чему-то большему.
«Сейчас они говорят про Олимпийские игры. Это начало, большое начало. Если эти переговоры во что-то выльются - это будет прекрасно для всего человечества», - сказал хозяин Белого дома.
Также Трамп подчеркнул, что в дальнейшем Вашингтон может присоединиться к корейскому диалогу. «Когда настанет подходящее время, мы примем участие. Но мне нравится идея о том, что обсуждение Олимпиады идет между этими двумя странами», - цитирует главу Соединенных Штатов Reuters.
Напомним, на днях в Сеуле сообщили, что северокорейские власти согласились провести встречу на высоком уровне с представителями Республики Корея. Переговоры должны состояться 9 января.
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