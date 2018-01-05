Пхеньян согласен вести переговоры с Сеулом на высоком уровне

5 Янв. 2018 2018-01-05T05:37:24+03:00

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Власти Северной Кореи согласились провести встречу на высоком уровне с представителями правительства Республики Корея. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по делам объединения Южной Кореи

Переговоры должны состояться на следующей неделе, 9 января, в приграничном городе Пханмунджоме. Представитель ведомства отметил, что речь будет идти об улучшении межкорейский отношений, а также о возможном участии северокорейской сборной на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, сообщило агентство Yonhap.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам КНДР сообщил о намерении отправить свою национальную сборную на Олимпиаду-2018.

А второго января южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чо Мен Гюн предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне. На следующий джень представители КНДР и Южной Кореи провели телефонные переговоры по специальной горячей линии, которая была восстановлена.