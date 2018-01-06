На Рождественское богослужение в храм Христа Спасителя пришли тысячи людей
Сегодня православные отмечают Рождество Христово. На Рождественское богослужение в главный собор России – храм Христа Спасителя в Москве – пришли тысячи людей. Праздничное ночное богослужение проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Среди тех, кто присутствует на рождественской службе есть и известные российские политики: члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, а также премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой, передает ТАСС.
Премьер-министр Дмитрий Медведев присутствует на рождественской службе в храме Христа Спасителя в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рождественские службы проходят в эту чудесную праздничную ночь как во всех действующих храмах РПЦ в нашей стране, так и в русских приходах за рубежом.
Стоит отметить, что Рождество Христово 7 января отмечают Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и ряд протестантов, живущих по Юлианскому календарю.
Дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством Христовым! Желаем вам мира, добра и любви.
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