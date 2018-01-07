Во Франции умерла певица Франс Галль

7 Янв. 2018 2018-01-07T14:42:25+03:00

Победительница Евровидения 1965 года Франс Галль умерла в возрасте 70 лет

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В воскресенье, 7 января, стало известно, что во Франции умерла знаменитая певица Франс Галль. Ей было 70 лет.

О смерти певицы сообщило агентство AFP со ссылкой на ее представительницу Женевьеву Саламу. Отмечается, что последнее время Галль страдала от онкологического заболевания.

«Франс Галль умерла после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела втайне и с достоинством»,— сообщила Салама.

Франц Галль родилась в 1947 году в Париже. В 1963 году стартовала ее музыкальная карьера. В 1965 году она заняла первое место на музыкальном европейском конкурсе Евровидение. В 1974 году познакомилась с композитором и певцом Мишелем Берже, позже вышла за него замуж.

Франс Галль выпустила десятки песен и полноформатных альбомов. Последняя пластинка певицы вышла в 1996 году. За свои удостоена во Франции Ордена Почетного легиона в степени кавалера.