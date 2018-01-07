Во Франции умерла певица Франс Галль
В воскресенье, 7 января, стало известно, что во Франции умерла знаменитая певица Франс Галль. Ей было 70 лет.
О смерти певицы сообщило агентство AFP со ссылкой на ее представительницу Женевьеву Саламу. Отмечается, что последнее время Галль страдала от онкологического заболевания.
«Франс Галль умерла после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела втайне и с достоинством»,— сообщила Салама.
Франц Галль родилась в 1947 году в Париже. В 1963 году стартовала ее музыкальная карьера. В 1965 году она заняла первое место на музыкальном европейском конкурсе Евровидение. В 1974 году познакомилась с композитором и певцом Мишелем Берже, позже вышла за него замуж.
Франс Галль выпустила десятки песен и полноформатных альбомов. Последняя пластинка певицы вышла в 1996 году. За свои удостоена во Франции Ордена Почетного легиона в степени кавалера.
Франс Галль - Ella elle l'a.France Gall - Ella, elle l'a