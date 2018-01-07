2018-01-07T16:02:44+03:00
Москва

Рождество в Москве повторило температурный рекорд 11-летней давности

Столбики термометров в это воскресенье поднимались до отметки +3,5 градуса
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве установилась необычно теплая погодаВ Москве установилась необычно теплая погодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Рождество температура воздуха в Москве повторила абсолютный исторический рекорд. Так, в 13:00 мск воскресенья столбики термометров на главной столичной метеостанции (ВДНХ) поднялись до отметки +3,5 градуса. В прошлый раз такая теплая погода 7 января была только в 2007 году.

«Сегодня повторен абсолютный температурный рекорд для 7 января, за всю почти 140-летнюю истории метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января в 2007 года и равнялся 3,5 градуса», - сказал представитель Гидрометцентра России «Интерфаксу».

Между тем метеорологи не исключают, что в течение дня воздух в городе может прогреться еще сильнее: в этом случае абсолютный рекорд для Рождества в Москве будет побит.

Кстати, напомним, ранее специалисты погодного центра «Фобос» пообещали, что уже на следующей неделе необычно теплая погода в столице сменится десятиградусными морозами.

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