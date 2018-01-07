Глава ЦИК: На пост президента России есть претенденты с «чудинкой»

7 Янв. 2018 2018-01-07T23:27:03+03:00

Элла Памфилова рассказала, что в этом году очень много желающих принять участие в президентских выборах

Изменить размер текста: A A

Среди тех, кто изъявил желание выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах – 2018 есть люди с «чудинкой». Об этом в воскресенье рассказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова, уточнив, что к вечеру 7 января ЦИК получил заявления от 67 претендентов, причем 21 из них представляют различные партии, а 46 – самовыдвиженцы. Большое количество желающих побороться за пост главы государства она объяснила упрощенной процедурой регистрации.

«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», - сказала Элла Памфилова в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Напомним, ЦИК принимает документы от самовыдвиженцев до полуночи 7 января, у кандидатов от партий есть ещё несколько дней – до 12 января. Выборы президента России пройдут 18 марта.