2018-01-08T02:33:28+03:00
В мире

Шеф ЦРУ: Россия «десятилетиями» пытается вмешиваться в выборы в США

Майк Помпео убеждён, что следующую «попытку вмешательства» нужно ждать в ноябре 2018 года, когда в Штатах начнутся выборы в конгресс
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Директор ЦРУ Майк ПомпеоДиректор ЦРУ Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Главный американский разведчик – директор ЦРУ Майк Помпео – в интервью телеканалу CBS заявил, что Россия «десятилетиями» пытается вмешиваться в выборы в Соединённых Штатах.

«Это делалось десятилетиями. Меня по-прежнему беспокоят не только русские, но и другие попытки. У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию» - сказал он в воскресном эфире программы«Лицом к нации» (Face The Nation).

По словам Помпео, следующую попытку «российского вмешательства» следует ожидать уже осенью, в ноябре 2018 года, когда в США будут проходить выборы в конгресс. Шеф ЦРУ считает, что Москва непременно попытается повлиять на их исход, однако разведуправление денно и нощно работает над тем, чтобы этого не случилось.

«Мы будем противостоять русским и всем тем, кто станет угрожать результатам (выборов в конгресс США)», - заверил Майк Помпео телезрителей.

Ранее СМИ писали, что расследование приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы в США. началось с пьяной болтовни в баре.

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