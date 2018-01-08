Шеф ЦРУ: Россия «десятилетиями» пытается вмешиваться в выборы в США
Главный американский разведчик – директор ЦРУ Майк Помпео – в интервью телеканалу CBS заявил, что Россия «десятилетиями» пытается вмешиваться в выборы в Соединённых Штатах.
«Это делалось десятилетиями. Меня по-прежнему беспокоят не только русские, но и другие попытки. У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию» - сказал он в воскресном эфире программы«Лицом к нации» (Face The Nation).
По словам Помпео, следующую попытку «российского вмешательства» следует ожидать уже осенью, в ноябре 2018 года, когда в США будут проходить выборы в конгресс. Шеф ЦРУ считает, что Москва непременно попытается повлиять на их исход, однако разведуправление денно и нощно работает над тем, чтобы этого не случилось.
«Мы будем противостоять русским и всем тем, кто станет угрожать результатам (выборов в конгресс США)», - заверил Майк Помпео телезрителей.
Ранее СМИ писали, что расследование приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы в США. началось с пьяной болтовни в баре.