Сирийская армия прорвала окружение базы под Дамаском
Сирийским правительственным войскам удалось добиться ещё одной победы над террористами: после ожесточенных боев они прорвали окружение боевиков вокруг военной базы легкой бронетехники в восточном пригороде Дамаска – городе Хараста. База была оцеплена бандитами с начала января, все пути её снабжения – отрезаны.
«Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления», - рассказал РИА Новости осведомлённый источник на месте.
Кроме того, как поведал собеседник агентства, правительственным силам Сирии удалось вернуть контроль над захваченными боевиками мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой в столичном пригороде.
Банды вооруженных радикальных группировок оцепили базу бронетехники в Харасте в новогоднюю ночь, когда нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации и перешли в наступление. С 1 января начались напряженные бои за базу и мельницы.
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