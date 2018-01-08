2018-01-08T03:50:00+03:00
Политика

Сирийская армия прорвала окружение базы под Дамаском

Пехота и танки правительственных войск САР вошли на территорию военной базы в городе Хараста
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Правительственные войска Сирии сумели разблокировать территорию, которая была окружена боевикамиПравительственные войска Сирии сумели разблокировать территорию, которая была окружена боевикамиФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Сирийским правительственным войскам удалось добиться ещё одной победы над террористами: после ожесточенных боев они прорвали окружение боевиков вокруг военной базы легкой бронетехники в восточном пригороде Дамаска – городе Хараста. База была оцеплена бандитами с начала января, все пути её снабжения – отрезаны.

«Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления», - рассказал РИА Новости осведомлённый источник на месте.

Кроме того, как поведал собеседник агентства, правительственным силам Сирии удалось вернуть контроль над захваченными боевиками мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой в столичном пригороде.

Банды вооруженных радикальных группировок оцепили базу бронетехники в Харасте в новогоднюю ночь, когда нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации и перешли в наступление. С 1 января начались напряженные бои за базу и мельницы.

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