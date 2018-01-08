«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса»

8 Янв. 2018 2018-01-08T07:12:38+03:00

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Картина немецких и французских кинематографистов «На пределе» обошла ленту российского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на кинофестивале в Лос-Анджелесе «Золотой глобус». Именно создатели «На пределе» получили премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», на которую претендовала история о разведённой паре из России.

75-я церемония вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе продолжаетсяФото: REUTERS

За награду в этой категории также соперничали снятый Анджелиной Джоли в Камбодже фильм «Сначала они убили моего отца», чилийская картина «Фантастическая женщина» и лента «Квадрат» совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Лучшим драматическим сериалом года жюри назвало «Рассказ служанки», он в этой категории обошёл даже «Игру престолов», а номинации «Лучший анимационный фильм» заветную статуэтку вручили авторам мультфильма «Тайна Коко».

Лучшим фильмом на иностранном языке жюри признало немецко-французскую картину «На пределе»Фото: Twitter.com

Напомним, в сентябре стало известно, что «Нелюбовь» была выдвинута на «Оскар» от России и поборется за возможность попасть в шорт-лист «Лучших фильмов на иностранном языке».