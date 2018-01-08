2018-01-08T11:36:57+03:00
Происшествия

США подключились к поиску пропавших после крушения судов у берегов КНР

Самолет американской патрульной авиации обыскал почти четыре тысячи морских миль, но так никого и не обнаружил
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте аварии разлилось большое нефтяное пятноНа месте аварии разлилось большое нефтяное пятноФото: REUTERS
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Соединенные Штаты решили подключиться к международной поисково-спасательной операции в Восточно-китайском море и отправили на место столкновения двух судов самолет американской патрульной авиации. Об этом сообщается на официальном сайте Военно-морских сил США.

"После прибытия на место самолет обыскал площадь около 3,6 тыс. морских миль, прежде чем вернуться на базу Кадена в японской Окинаве. Ни один моряк не был обнаружен", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 января у восточных берегов Китая столкнулись два судна - гонконгский сухогруз CF Crystal и нефтеналивной танкер Sanchi под флагом Панамы. После этого связь с экипажем последнего была потеряна. Пропавшими без вести числятся 32 человека, еще 20 моряков были спасены. К поисковой операции уже присоединились корабли китайской и южнокорейской береговой охраны.

Отмечается, что в районе аварии образовалось масляное пятно, которое сейчас пытаются устранить.

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